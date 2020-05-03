За сутки в России умерли 58 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 58 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
- АГН «Москва»
Также за сутки в стране излечились от коронавируса 1626 пациентов. За весь период выписаны 16 639 человек.
Накануне в России было зафиксировано 57 случаев смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.
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