За сутки в России умерли 58 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 58 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также за сутки в стране излечились от коронавируса 1626 пациентов. За весь период выписаны 16 639 человек.

Накануне в России было зафиксировано 57 случаев смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.