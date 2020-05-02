В России за сутки умерли 57 человек с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 57 летальных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1222 человека», — говорится в сообщении в Telegram.

По последним официальным данным, общее число заражённых в стране составляет 124 054.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.