В России за сутки умерли 57 человек с коронавирусом
- РИА Новости
«За сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1222 человека», — говорится в сообщении в Telegram.
По последним официальным данным, общее число заражённых в стране составляет 124 054.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.