В России за сутки умерли 57 человек с коронавирусом

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В России за сутки зафиксировано 57 летальных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В России за сутки умерли 57 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

«За сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1222 человека», — говорится в сообщении в Telegram.

По последним официальным данным, общее число заражённых в стране составляет 124 054.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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