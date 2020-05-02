В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах
- РИА Новости
«За последние сутки зарегистрировано 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них: Москва — 5358, Московская область — 807, Санкт-Петербург — 323», — говорится в сообщении.
Уточняется, что более 100 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Мурманской области и Дагестане.
По данным на 2 мая, общее число заражённых в стране возросло до 124 054.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние два дня в России.