В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах

Короткая ссылка
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах
  • РИА Новости

«За последние сутки зарегистрировано 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них: Москва — 5358, Московская область — 807, Санкт-Петербург — 323», — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 100 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Мурманской области и Дагестане.

По данным на 2 мая, общее число заражённых в стране возросло до 124 054.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние два дня в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить