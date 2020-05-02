В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

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RT
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заражённых в стране возросло до 124 054, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
  • АГН «Москва»

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Накануне было подтверждено 7933 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах России.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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