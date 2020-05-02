В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
- АГН «Москва»
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений», — приводит сообщение штаба РИА Новости.
Накануне было подтверждено 7933 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.