В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом

Короткая ссылка
RT
В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых в стране возросло до 114 431, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Накануне было подтверждено 7099 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН прокомментировал рост числа случаев заражения COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить