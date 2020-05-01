В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
Накануне было подтверждено 7099 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН прокомментировал рост числа случаев заражения COVID-19 в России.