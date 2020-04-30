Эксперт прокомментировал рост числа случаев заражения COVID-19

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Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский прокомментировал рост числа случаев заражения COVID-19.
Эксперт прокомментировал рост числа случаев заражения COVID-19
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«С одной стороны, мы можем объяснить увеличение числа новых случаев тем, что больше людей обследуется. С другой стороны, это же обследование выявляет большое количество людей — потенциальных источников заражения», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Покровский, один из вариантов плато — когда ежедневное количество новых случаев примерно одинаково. Ещё один — когда число выздоровевших и заразившихся равно.

«Общее количество людей, у которых сейчас инфекция, будет стабильное. Если выздоровевших будет больше, то тогда эта линия начнет снижаться», — сказал эксперт.

По его словам, очень важный момент — сколько человек выздоровеет, а пока этих данных нет.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее этот показатель составлял 5841 случай.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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