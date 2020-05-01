Попова прокомментировала прирост случаев COVID-19 за последние два дня

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние два дня в России.
Попова прокомментировала прирост случаев COVID-19 за последние два дня
  • РИА Новости

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней», — рассказала Попова.

При этом она отметила, что «даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных (случаев заражения COVID-19. — RT) — это люди, которые болеют бессимптомно».

Она отметила, что «максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию».

«Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия — Алания. Это и другие регионы, где мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 10 дней назад», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах.

Накануне было подтверждено 7099 новых случаев заражения коронавирусом.

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