Попова прокомментировала прирост случаев COVID-19 за последние два дня
- РИА Новости
«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней», — рассказала Попова.
При этом она отметила, что «даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных (случаев заражения COVID-19. — RT) — это люди, которые болеют бессимптомно».
Она отметила, что «максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию».
«Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия — Алания. Это и другие регионы, где мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 10 дней назад», — добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах.
Накануне было подтверждено 7099 новых случаев заражения коронавирусом.