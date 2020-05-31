В Московской области разрешили посещать храмы

Санитарные власти Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви во внебогослужебное время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наместника Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Он отметил, что главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила о первом этапе снятия ограничений по коронавирусу.

«Нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов.