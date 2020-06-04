Собянин назвал процент открытых торговых предприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» назвал процент открытых торговых предприятий в Москве.

Он отметил, что первый день возобновления работы «был неожиданно живой, посетителей было много, ожидали, что всё-таки количество людей будет меньше значительно, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться и так далее».

Собянин заявил, что «это был первый день, многие предприятия в тот день вообще ещё были закрыты».

«Сегодня, мы видим, что 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию», — рассказал мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора.