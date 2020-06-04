Собянин назвал процент открытых торговых предприятий в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» назвал процент открытых торговых предприятий в Москве.
Собянин назвал процент открытых торговых предприятий в Москве
  • РИА Новости

Он отметил, что первый день возобновления работы «был неожиданно живой, посетителей было много, ожидали, что всё-таки количество людей будет меньше значительно, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться и так далее».

Собянин заявил, что «это был первый день, многие предприятия в тот день вообще ещё были закрыты».

«Сегодня, мы видим, что 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию», — рассказал мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить