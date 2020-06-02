Власти Москвы рекомендуют бизнесу заранее готовиться к открытию

Бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Хотелось бы порекомендовать предпринимателям из тех отраслей, которые, к большому сожалению, пока ещё вынужденно не могут возобновить свою работу, подготовиться к своему открытию», — цитирует его РИА Новости.

Ефимов отметил, что требования будут «ровно теми», которые уже соблюдают открывшиеся промышленные компании и предприятия непродовольственной торговли.

По его словам, не все предприятия, которым было разрешено работать, успели подготовиться к открытию, в настоящее время они активно приобретают средства индивидуальной защиты.

Ранее руководитель Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.

НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.