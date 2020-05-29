Кафе в Москве могут открыть при новом смягчении ограничительных мер

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.

«С 1 июня открываются непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Следующим этапом могут быть рестораны, кафе, другие предприятия общепита, если будут соответствующие условия, но пока что они остаются в Москве закрытыми», — сказал он ТАСС.

По его словам, в настоящий момент уже прорабатываются требования, которые этим предприятиям придётся соблюдать, чтобы открыться.

Ранее Немерюк заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».