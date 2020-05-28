В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Короткая ссылка
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

При этом он объяснил, что если такой магазин находится в шаговой доступности, то пропуск оформлять не нужно.

«В рамках шаговой доступности, если вы посещаете магазин пешком, вам никаких документов не требуется, вы можете его посещать, как, собственно говоря, и продовольственный магазин», — цитирует его ТАСС.

Ранее Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.

27 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить