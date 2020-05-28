В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».

При этом он объяснил, что если такой магазин находится в шаговой доступности, то пропуск оформлять не нужно.

«В рамках шаговой доступности, если вы посещаете магазин пешком, вам никаких документов не требуется, вы можете его посещать, как, собственно говоря, и продовольственный магазин», — цитирует его ТАСС.

Ранее Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.

27 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса.