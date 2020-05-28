В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли

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Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«С 1 июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9149 предприятий бытового обслуживания», — рассказал он. 

По его словам, с 5 июня возобновят работу 82 ярмарки выходного дня.

Немерюк отметил, что закрытыми остаются предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, а также солярии, бани и сауны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса.

При этом ограничительные меры в Москве, введённые из-за коронавируса, продлены до 14 июня.

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