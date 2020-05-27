Иммунолог рассказала, когда готовиться к новому пику цветения аллергенных растений

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Врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, когда готовиться к новому пику цветения аллергенных растений.
Иммунолог рассказала, когда готовиться к новому пику цветения аллергенных растений
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Впереди — цветение злаковых или луговых трав, затем активное цветение сорных трав: полыни, амброзии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, луговые травы появляются во второй половине июня. Они представляют опасность для аллергиков до начала августа, в зависимости от погоды.

Лебеда и амброзия цветут с июля по сентябрь (в случае тёплой осени).

Как отметила эксперт, аллергия может быть на пыльцу любых растений.

«У больных с аллергией на пыльцу нередко возникает перекрёстная пищевая аллергия», — сообщила она.

Логина рекомендует обращаться к врачу при первых же признаках аллергии.

Ранее Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.

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