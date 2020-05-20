В СК рассказали подробности дела о незаконном проведении азартных игр в Петрозаводске

В СУ СК России по Республике Карелия рассказали подробности дела о незаконном проведении азартных игр в Петрозаводске.

Как передаёт Karelinform.ru со ссылкой на данные ведомства, в 2019 году трое мужчин незаконно проводили азартные игры в Петрозаводске.

В ходе обысков следователи изъяли игровое оборудование и другие вещественные доказательства.

Отмечается, что граждане впервые совершили преступление средней тяжести, полностью признали вину и возместили ущерб.

В этой связи в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

30 марта, как сообщало издание kp.ru, в Приморском районе Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.