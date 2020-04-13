В Совфеде рассказали об идее введения туристического сбора в Петербурге

Член Совета Федерации Андрей Кутепов рассказал об инициативе по введению в Санкт-Петербурге специального налога, который будет направлен на развитие туристической инфраструктуры.

Об этом сообщает «Парламентская газета».



«Каждый год в Петербург приезжает 8—10 млн туристов, из них более 4 млн — иностранцы. Поэтому, я считаю, нужны незамедлительные меры для развития туристической отрасли и повышения комфорта в городе — и для его жителей, и для приезжих. Привлечь для этих целей средства как раз поможет введение курортного сбора», — отметил Кутепов.

По его словам, город сам определит необходимую сумму сбора.

Уточняется, что в настоящее время речь идёт о возможном тарифе 100 рублей в сутки. При этом закон распространяется только на совершеннолетних граждан.

Ранее заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге.