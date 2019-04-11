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Эксперт оценил предложение ввести туристический сбор в Петербурге

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Заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге.
Эксперт оценил предложение ввести туристический сбор в Петербурге
  • © РИА Новости

«В данном случае это будут существенные средства, которые смогут помочь в деле. Поэтому я положительно оцениваю такую инициативу», — заявил он.

Иванов не исключил, что вместе с введением сбора можно принять некоторые меры стимулирования роста турпотока, например, облегчить визовый режим.

Эксперт отметил, что подобные сборы есть во всём мире, и такая практика — совершенно обычное дело.

Ранее стало известно, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил ввести сбор для иностранных туристов.

«Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией.

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