Эксперт оценил предложение ввести туристический сбор в Петербурге
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«В данном случае это будут существенные средства, которые смогут помочь в деле. Поэтому я положительно оцениваю такую инициативу», — заявил он.
Иванов не исключил, что вместе с введением сбора можно принять некоторые меры стимулирования роста турпотока, например, облегчить визовый режим.
Эксперт отметил, что подобные сборы есть во всём мире, и такая практика — совершенно обычное дело.
Ранее стало известно, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил ввести сбор для иностранных туристов.
«Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией.