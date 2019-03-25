Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией

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Санкт-Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией
  • Reuters

Маршруты будут разработаны в 2020 году. В 2021-м начнётся информационная кампания по привлечению туристов.

Помимо Петербурга, в проекте примут участие города Ленобласти, а также финские Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели.

«Развитие внесезонного туризма — это одна из приоритетных задач отрасли. Нам необходимы предложения по организации новых мероприятий, новых видов сервиса», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области создали электронную карту достопримечательностей.

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