Санкт-Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Маршруты будут разработаны в 2020 году. В 2021-м начнётся информационная кампания по привлечению туристов.

Помимо Петербурга, в проекте примут участие города Ленобласти, а также финские Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели.

«Развитие внесезонного туризма — это одна из приоритетных задач отрасли. Нам необходимы предложения по организации новых мероприятий, новых видов сервиса», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области создали электронную карту достопримечательностей.