Петербург и Ленинградская область создадут тематические маршруты с Финляндией
- Reuters
Маршруты будут разработаны в 2020 году. В 2021-м начнётся информационная кампания по привлечению туристов.
Помимо Петербурга, в проекте примут участие города Ленобласти, а также финские Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели.
«Развитие внесезонного туризма — это одна из приоритетных задач отрасли. Нам необходимы предложения по организации новых мероприятий, новых видов сервиса», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Марков.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области создали электронную карту достопримечательностей.