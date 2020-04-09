В Кировской области одобрили законопроект о выплатах для детей от трёх до семи лет

На пленарном заседании Заксобрания Кировской области одобрили законопроект о ежемесячной выплате для детей от трёх до семи лет.

Об этом сообщает progorod43.

В 2020 году сумма на одного ребёнка составит 5,23 тыс. рублей. Пособие будет назначаться на каждого из детей, если в семье их несколько.

«По поручению президента России Владимира Путина выплаты семьям начнутся не в июле, как планировалось, а месяцем ранее — с июня 2020 года», — заявила министр социального развития региона Ольга Шулятьева.

Первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что в этом году объём финансирования на меры соцподдержки семей с детьми составляет 3,4 млрд рублей.

Дополнительно на предоставление ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет будет предусмотрено более 1,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Тюменской области планируют потратить более 6 млрд рублей на выплаты детям из малообеспеченных семей в 2020—2022 годах.