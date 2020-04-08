В Тюменской области рассказали о поддержке малообеспеченных семей
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Об этом сообщает URA.RU.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента.
«С 1 января 2020 года вводится ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей в возрасте от трёх до семи лет (включительно)», — отмечается в документе.
В 2020 году субсидия на одного ребёнка составит 5,8 тыс. рублей, в 2021-м — 6 тыс., в 2022-м — почти 6,3 тыс.
Также стало известно, что в Челябинской области поддержат нуждающихся матерей-одиночек. Они получат единовременное пособие в размере 5 тыс. рублей.
Как передаёт интернет-издание argumenti.ru, такое решение принял губернатор Алексей Текслер.
Средства пойдут на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. Деньги перечислят на счета семей, состоящих на учёте в органах соцзащиты.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения.