В Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Согласно постановлению регионального правительства, в течение трёх месяцев будет проводиться автоматическая пролонгация всех выплат, независимо от наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Также начались перечисления всем категориям получателей субсидий, компенсаций за ЖКУ и других.
После 15 апреля многодетным семьям начнут предоставлять единоразовую дополнительную выплату, приуроченную ко Дню семьи, в размере 15 тыс. рублей.
«Люди не брошены один на один со своими проблемами. Каждая ситуация рассматривается отдельно, подбирается индивидуальное решение», — отметила Майстер.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о поддержке пожилых жителей.