В Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения

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Министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер рассказала о мерах поддержки населения.
В Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Согласно постановлению регионального правительства, в течение трёх месяцев будет проводиться автоматическая пролонгация всех выплат, независимо от наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также начались перечисления всем категориям получателей субсидий, компенсаций за ЖКУ и других.

После 15 апреля многодетным семьям начнут предоставлять единоразовую дополнительную выплату, приуроченную ко Дню семьи, в размере 15 тыс. рублей.

«Люди не брошены один на один со своими проблемами. Каждая ситуация рассматривается отдельно, подбирается индивидуальное решение», — отметила Майстер.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о поддержке пожилых жителей.

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