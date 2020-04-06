В Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения

Министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер рассказала о мерах поддержки населения.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Согласно постановлению регионального правительства, в течение трёх месяцев будет проводиться автоматическая пролонгация всех выплат, независимо от наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также начались перечисления всем категориям получателей субсидий, компенсаций за ЖКУ и других.

После 15 апреля многодетным семьям начнут предоставлять единоразовую дополнительную выплату, приуроченную ко Дню семьи, в размере 15 тыс. рублей.

«Люди не брошены один на один со своими проблемами. Каждая ситуация рассматривается отдельно, подбирается индивидуальное решение», — отметила Майстер.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о поддержке пожилых жителей.