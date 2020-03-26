В Подмосковье рассказали о поддержке пожилых жителей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке пожилых жителей на фоне ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье рассказали о поддержке пожилых жителей
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Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным они выпустили порядка 10 постановлений.

«С завтрашнего утра всех, кому 65 исполнилось, мы попросили оставаться дома. Мы предусмотрели разного рода компенсации, и самая обсуждаемая из них — те три тысячи, которые мы заплатили. Кто-то получил их уже сегодня», — заявил губернатор.

Среди мер поддержки — единовременная выплата пожилым, дистанционное оформление больничных, помощь с доставкой продуктов.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.

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