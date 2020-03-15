Эксперт оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей

Короткая ссылка
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.
Эксперт оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей
  • Pixabay

«Пожилые люди — это не просто сама по себе отдельная группа риска. Это группа риска с наслоением многофакторности, то есть пожилой человек, как правило, входит в несколько групп риска», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, новый коронавирус обостряет комплекс медицинских проблем, но это касается любых острых респираторных инфекций.

В беседе с НСН эксперт отметил, что при таких инфекциях группы риска всегда одни и те же. Помимо пожилых людей, это маленькие дети, люди, у которых в анамнезе иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания лёгких, лишний вес, а также курильщики и беременные.

«Тем более население Земли за последние 200 лет существенно состарилось. То, что ещё 100 лет назад считалось глубокой старостью, сейчас вполне активный возраст», — сказал он.

Ранее сообщалось, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить