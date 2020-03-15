Эксперт оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.

«Пожилые люди — это не просто сама по себе отдельная группа риска. Это группа риска с наслоением многофакторности, то есть пожилой человек, как правило, входит в несколько групп риска», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, новый коронавирус обостряет комплекс медицинских проблем, но это касается любых острых респираторных инфекций.

В беседе с НСН эксперт отметил, что при таких инфекциях группы риска всегда одни и те же. Помимо пожилых людей, это маленькие дети, люди, у которых в анамнезе иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания лёгких, лишний вес, а также курильщики и беременные.

«Тем более население Земли за последние 200 лет существенно состарилось. То, что ещё 100 лет назад считалось глубокой старостью, сейчас вполне активный возраст», — сказал он.

Ранее сообщалось, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.