В КНР назвали менее подверженную заражению COVID-19 возрастную группу

Дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет газета «Известия» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Согласно представленной статистике китайского центра на основе анализа числа и категорий заболевших коронавирусом в материковом Китае в период до 11 февраля 2020 года (72 314 эпизода), среди детей до 10 лет и подростков до 19 лет зафиксировано по 1% инфицированных.

Как уточняют российские вирусологи, дети и подростки действительно лучше защищены от COVID-19 благодаря особенностям своей иммунной системы.

«Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений», — объясняет директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова.

Чаще всего новым типом коронавируса заражаются лица в возрасте 30—79 лет (87% заражения). При этом наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 3,4%, что выше по сравнению с числом летальных исходов от сезонного гриппа.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал принимаемые Россией меры для предотвращения распространения коронавируса.