В Совфеде оценили закон об уголовной ответственности за повреждение памятников защитникам Отечества

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил закон, вводящий уголовную ответственность за повреждение или уничтожение памятников защитникам Отечества на территории России и за её пределами.
В Совфеде оценили закон об уголовной ответственности за повреждение памятников защитникам Отечества
  • Reuters

В беседе с ФАН он заявил, что это «абсолютно правильный и своевременный закон».

«Да, понятно, что не всегда будет возможность таких людей наказать, но то, что их можно заочно судить и объявлять в розыск, — правильно. Но тут важно отметить: оценку всё равно должны давать юристы», — подчеркнул Джабаров.

Закон был принят Госдумой 31 марта и одобрен Совфедом 2 апреля. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

В марте сообщалось, что в Румынии вандалы испортили выставку «Трагедия Европы», посвящённую 75-летию Великой Отечественной войны.

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