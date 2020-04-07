В Совфеде оценили закон об уголовной ответственности за повреждение памятников защитникам Отечества
- Reuters
В беседе с ФАН он заявил, что это «абсолютно правильный и своевременный закон».
«Да, понятно, что не всегда будет возможность таких людей наказать, но то, что их можно заочно судить и объявлять в розыск, — правильно. Но тут важно отметить: оценку всё равно должны давать юристы», — подчеркнул Джабаров.
Закон был принят Госдумой 31 марта и одобрен Совфедом 2 апреля. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
В марте сообщалось, что в Румынии вандалы испортили выставку «Трагедия Европы», посвящённую 75-летию Великой Отечественной войны.