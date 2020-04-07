В Совфеде оценили закон об уголовной ответственности за повреждение памятников защитникам Отечества

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил закон, вводящий уголовную ответственность за повреждение или уничтожение памятников защитникам Отечества на территории России и за её пределами.

В беседе с ФАН он заявил, что это «абсолютно правильный и своевременный закон».

«Да, понятно, что не всегда будет возможность таких людей наказать, но то, что их можно заочно судить и объявлять в розыск, — правильно. Но тут важно отметить: оценку всё равно должны давать юристы», — подчеркнул Джабаров.

Закон был принят Госдумой 31 марта и одобрен Совфедом 2 апреля. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

В марте сообщалось, что в Румынии вандалы испортили выставку «Трагедия Европы», посвящённую 75-летию Великой Отечественной войны.