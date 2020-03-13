В Румынии вандалы испортили выставку в честь 75-летия Победы

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В Румынии вандалы испортили выставку «Трагедия Европы», посвящённую 75-летию Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в представительстве Россотрудничества.
В Румынии вандалы испортили выставку в честь 75-летия Победы
  • ©rou.rs.gov.ru/

Экспозиция была представлена на внешних выставочных стендах. Основным материалом послужили фотодокументы, предоставленные Музеем Победы, Министерством культуры России, Российским военно-историческим обществом.

«В ночь с 12 на 13 марта сего года была изрисована вандалами, были наклеены наклейки националистического толка», — рассказали в Россотрудничестве.

На месте испорченной выставки была размещена новая экспозиция «Военный плакат в годы войны».

В феврале сообщалось, что в Болгарии вандалы осквернили могилы советских солдат.

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