В Болгарии вандалы осквернили могилы советских солдат

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Посольство России в Болгарии сообщило, что в Софии неизвестные осквернили могилы советских воинов.
В Болгарии вандалы осквернили могилы советских солдат
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу дипмиссии в Facebook.

«Посольство выражает своё возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в квартале Лозенец. Глумление над памятью воинов, отдавших свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», — говорится в заявлении.

В посольстве выразили надежду на то, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в вандализме будут наказаны.

Ранее стало известно, что в болгарском Пловдиве вандалы осквернили памятник «Алёша». Злоумышленники написали на монументе красной краской «Мы не забыли» и «Не простим».

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