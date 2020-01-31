МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату

В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы установят и привлекут виновных к ответственности. Принципиальная позиция МИД — осуждать издевательство над памятниками, которое не соответствует демократическим ценностям нашей страны», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в болгарском Пловдиве вандалы осквернили памятник «Алёша». Злоумышленники написали на монументе красной краской «Мы не забыли» и «Не простим».