В закрытых городах Челябинской области усилили меры безопасности

Короткая ссылка
В закрытых городах Челябинской области усилены меры безопасности.
В закрытых городах Челябинской области усилили меры безопасности
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает ОТР.

Речь идёт об Озёрске, Снежинске и Трёхгорном, где расположены атомные предприятия. Въезд и выезд ограничен для бесперебойной работы в условиях пандемии.

Глава региона Алексей Текслер заявил, что выезд возможен, если местным жителям, например, требуется медицинская помощь в других городах. Приезжающим рекомендовано максимально ограничить контакты.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить