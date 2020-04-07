В закрытых городах Челябинской области усилили меры безопасности

В закрытых городах Челябинской области усилены меры безопасности.

Об этом сообщает ОТР.

Речь идёт об Озёрске, Снежинске и Трёхгорном, где расположены атомные предприятия. Въезд и выезд ограничен для бесперебойной работы в условиях пандемии.

Глава региона Алексей Текслер заявил, что выезд возможен, если местным жителям, например, требуется медицинская помощь в других городах. Приезжающим рекомендовано максимально ограничить контакты.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе.