В закрытых городах Челябинской области усилили меры безопасности
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Об этом сообщает ОТР.
Речь идёт об Озёрске, Снежинске и Трёхгорном, где расположены атомные предприятия. Въезд и выезд ограничен для бесперебойной работы в условиях пандемии.
Глава региона Алексей Текслер заявил, что выезд возможен, если местным жителям, например, требуется медицинская помощь в других городах. Приезжающим рекомендовано максимально ограничить контакты.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе.