Власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ситуацию с коронавирусом в регионе.
Власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Текслера, он ввёл дополнительные меры уже после того, как подписал распоряжение о режиме всеобщей самоизоляции.

В частности, приостановлена государственная регистрация браков и разводов, а организации, не прервавшие свою деятельность, должны усилить дезинфекционный режим.

«Фаза эпидемии в регионе находится на контроле. Это связано с тем, что число приезжающих из-за границы резко снижается», — сказал губернатор.

Ранее врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска во время эпидемии коронавирусной инфекции.

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