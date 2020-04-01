Власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По словам Текслера, он ввёл дополнительные меры уже после того, как подписал распоряжение о режиме всеобщей самоизоляции.
В частности, приостановлена государственная регистрация браков и разводов, а организации, не прервавшие свою деятельность, должны усилить дезинфекционный режим.
«Фаза эпидемии в регионе находится на контроле. Это связано с тем, что число приезжающих из-за границы резко снижается», — сказал губернатор.
Ранее врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска во время эпидемии коронавирусной инфекции.