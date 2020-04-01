Власти Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ситуацию с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Текслера, он ввёл дополнительные меры уже после того, как подписал распоряжение о режиме всеобщей самоизоляции.

В частности, приостановлена государственная регистрация браков и разводов, а организации, не прервавшие свою деятельность, должны усилить дезинфекционный режим.

«Фаза эпидемии в регионе находится на контроле. Это связано с тем, что число приезжающих из-за границы резко снижается», — сказал губернатор.

Ранее врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска во время эпидемии коронавирусной инфекции.