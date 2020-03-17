РЭО договорился о сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой

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Российский экологический оператор договорился о сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой.
РЭО договорился о сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу РЭО.

На платформе Germantech немецкие компании, ищущие возможности развития бизнеса в России, смогут изучить рынок в сфере ТКО, а российская сторона будет искать партнёров из Германии.

В Российско-Германскую внешнеторговую палату входят более 900 компаний. Она консультирует предпринимателей перед выходом на рынок, помогает наладить диалог и партнёрство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вступил в силу первый в России региональный закон о раздельном сборе мусора, принятый по инициативе губернатора Алексея Текслера.

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