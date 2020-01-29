Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
- РИА Новости
«Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наша страна занимает ведущее место в изучении Антарктиды. Нам нельзя терять позиции лидера. Именно об этом мы говорили вчера с российскими учеными, работающими сейчас в Антарктиде», — говорится в сообщении Медведева в Facebook.
Он отметил, что Россия обязательно продолжит модернизацию экспедиционной инфраструктуры и добавил, что в настоящее время идёт работа над созданием нового зимовочного комплекса, а в 2021 году запланирована реконструкция базы Русская.
Ранее на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым подняли специальный флаг и Знамя Победы.