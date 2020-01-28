На станции «Беллинсгаузен» отметили 200-летие открытия Антарктиды

На российской антарктической станции «Беллинсгаузен» в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым подняли специальный флаг и Знамя Победы.

Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время в Доме правительства проходит телемост Москва — Антарктида.

В ходе телемоста первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил, что Россия по праву гордится великим открытием.

«Подарив всему миру новый южный континент, мы ответственно выполняем взятые на себя международные обязательства по сохранению этой суровой, но уязвимой белой земли», — сказал он.

Коллег также поздравили специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и помощник президента России Игорь Левитин.

«Самым значимым достижением стало проникновение в реликтовое подледниковое озеро Восток. В настоящее время здесь несут службу сотрудники 64-й зимовочной и 65-й сезонной российских экспедиций. Ежегодно в Антарктиду отправляется более 200 учёных», — напомнил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

1 января российский парусник «Седов», совершающий кругосветную экспедицию, зашёл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. 6 февраля парусник планирует зайти в порт Монтевидео.

Парусники «Седов» и «Крузенштерн» пройдут по маршруту, максимально приближенному к тому, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.