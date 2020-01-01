Парусник «Седов» прибыл на Канарские острова

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Российский парусник «Седов», совершающий кругосветную экспедицию, зашёл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

«В рамках кругосветного плавания самый большой в мире учебный парусник «Седов» прибыл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария», — приводит РИА Новости сообщение медиацентра плавания.

Отмечается, что это третий порт захода российского корабля в ходе участия в экспедиции, после «выхода из Калининграда «Седов» побывал во французском порту Брест и испанском Виго».

В Лас-Пальмасе участники кругосветки планируют находиться до 4 января. 

Далее парусник возьмёт курс в порт Монтевидео (Уругвай), заход в который запланирован на 6 февраля 2020 года. 

Ранее сообщалось, что парусники «Крузенштерн» и «Седов» вышли в Балтийское море после прохождения Калининградского морского судоходного канала в рамках кругосветной экспедиции.

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