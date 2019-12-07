Парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправятся в кругосветное плавание

Российские парусники «Седов» и «Крузенштерн» в субботу, 7 декабря, проводят в кругосветное плавание в Калининграде.

«Торжественная церемония, на которой мы проводим «Крузенштерн» и «Седов» в кругосветное плавание, состоится в Калининградском морском рыбном порту 7 декабря», — приводит РИА Новости сообщение Балтийской государственной академии.

Отмечается, что в совместное кругосветное плавание учебный парусный флот Росрыболовства выходит впервые в истории России.

Парусники пройдут по маршруту, максимально приближенному к тому, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019—2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.