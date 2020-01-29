Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Баварией

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Москва заключила соглашение о сотрудничестве с федеральной землёй Бавария.
Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Баварией
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы с вами подготовили новое заявление о сотрудничестве, которое, надеюсь, даст дополнительный толчок в развитии связей в области экономики, социальной сферы между нашими регионами на благо жителей Баварии и Москвы», — заявил мэр Сергей Собянин.

Со своей стороны, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер поблагодарил за приём и отметил, что Бавария давно поддерживает хорошие отношения с Москвой.

По его словам, баварские власти хотят провести Дни Москвы и организовать своё аналогичное мероприятие в Москве.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве.

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