Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Баварией

Москва заключила соглашение о сотрудничестве с федеральной землёй Бавария.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы с вами подготовили новое заявление о сотрудничестве, которое, надеюсь, даст дополнительный толчок в развитии связей в области экономики, социальной сферы между нашими регионами на благо жителей Баварии и Москвы», — заявил мэр Сергей Собянин.

Со своей стороны, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер поблагодарил за приём и отметил, что Бавария давно поддерживает хорошие отношения с Москвой.

По его словам, баварские власти хотят провести Дни Москвы и организовать своё аналогичное мероприятие в Москве.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве.