Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве
- © пресс-служба правительства Омской области
Стороны договорились о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
«Сегодня наши связи по-прежнему крепки. Это и сотрудничество между предприятиями в сфере промышленности, между омскими и московскими институтами. Широкое конструктивное взаимодействие сложилось в сфере образования, здравоохранения, культуры», — заявил Бурков.
По его словам, соглашение открывает новые возможности.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.