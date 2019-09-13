Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве
  • © пресс-служба правительства Омской области

Стороны договорились о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

«Сегодня наши связи по-прежнему крепки. Это и сотрудничество между предприятиями в сфере промышленности, между омскими и московскими институтами. Широкое конструктивное взаимодействие сложилось в сфере образования, здравоохранения, культуры», — заявил Бурков.

По его словам, соглашение открывает новые возможности.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.

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