Власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества
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- РИА Новости
Церемония подписания прошла в Кургане.
«Среди вопросов сотрудничества — организация в Курганской области детского отдыха, жилищное строительство под переселение с Крайнего Севера, развитие отношений между регионами в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — заявили в зауральском правительстве.
Предыдущее соглашение области и округа действовало несколько лет.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что парламенты Татарстана и Оренбургской области договорились о сотрудничестве.