Власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества

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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества, сообщает URA.RU.
Власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества
  • © Евгений Кузьмин
  • РИА Новости

Церемония подписания прошла в Кургане.

«Среди вопросов сотрудничества — организация в Курганской области детского отдыха, жилищное строительство под переселение с Крайнего Севера, развитие отношений между регионами в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — заявили в зауральском правительстве.

Предыдущее соглашение области и округа действовало несколько лет.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что парламенты Татарстана и Оренбургской области договорились о сотрудничестве.

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