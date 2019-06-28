Власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества, сообщает URA.RU.

Церемония подписания прошла в Кургане.

«Среди вопросов сотрудничества — организация в Курганской области детского отдыха, жилищное строительство под переселение с Крайнего Севера, развитие отношений между регионами в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — заявили в зауральском правительстве.

Предыдущее соглашение области и округа действовало несколько лет.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что парламенты Татарстана и Оренбургской области договорились о сотрудничестве.