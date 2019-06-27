Парламенты Татарстана и Оренбургской области договорились о сотрудничестве

Государственный совет Татарстана и Законодательное собрание Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Документ подписан на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.

Обсуждались вопросы реализации нацпроектов в регионах ПФО, инновационной деятельности и внедрения цифровых технологий, законодательного регулирования малого и среднего бизнеса.

В заседании участвовали полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также представители регионов округа.

Ранее портал RIA56 сообщал, что Оренбургская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве.