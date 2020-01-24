В Петербурге прошёл съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с блокадниками в рамках заседания XXVIII Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Как сообщает ФАН, церемония прошла в рамках проведения общегородских праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

В Петербург приехали более 150 человек, в том числе 72 блокадника из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее «Невские новости» передавали, что Ленинградская область примет участие в акции памяти «Блокадный хлеб», открывающей Год памяти и славы.