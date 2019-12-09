Суд остановил работу предприятия по перевалке угля в Находке

Суд приостановил работу компании «Порт Восточные ворота — Приморский завод» в Находке за многократные нарушения при перевалке угля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» длительное время не принимало мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объемы перевалки угля», — говорится в сообщении.

Отмечается, работа компании в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе возбудили дело о незаконной добыче угля на 629 миллионов рублей.