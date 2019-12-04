В Кузбассе возбудили дело о незаконной добыче угля на 629 миллионов рублей

В Новокузнецком районе Кемеровской области в отношении трёх руководителей разреза возбудили уголовное дело о незаконной добыче почти 240 тыс. тонн угля, ущерб оценивается в 629 млн рублей.

Об этом сообщили в управлении МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

«Следствие установило учредителя, директора и главного маркшейдера разреза, которые вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения. Для сокрытия преступной деятельности руководители разреза создали дочернее предприятие с аналогичным названием, что дало им возможность переоформить лицензию без участия в аукционе», — следует из материалов дела.

Указанные лица с марта 2016 года по декабрь 2017-го осуществляли незаконную угледобычу, доход от которой превысил 307 млн рублей.

При этом было незаконно вырублено 3,66 гектара деревьев, ущерб лесному фонду Кузбасса составил почти 2 млн рублей.

«Транспортные полицейские установили, что уголь, экспортируемый по железной дороге, добывался за границей горного отвода, определённой действующей лицензией. Площадь нелегальной выработки превысила 19 гектаров с нарушением лицензионных границ на 550 метров», — отметили в ведомстве.

Задержанным предъявлено обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере по предварительному сговору.

Ранее в Забайкалье пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в контрабанде лесоматериалов стоимостью более 800 млн рублей в Китай.

«Невские новости» также передавали, что в Ленинградской области задержали руководителей лесничества по делу о взятке за незаконную вырубку леса.