В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов

Читинская таможня совместно с правоохранительными органами задержала четырёх человек, подозреваемых в контрабанде лесоматериалов в Китай.

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

«Сотрудники Читинской таможни совместно с правоохранительными органами Забайкальского края пресекли деятельность преступной группы, которая в 2014—2018 годах экспортировала в Китай свыше 113 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 млн рублей», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, лесоматериалы незаконно заготавливались в Забайкальском крае и Бурятии, а после данную контрабанду вывозили в другую страну, предоставляя таможне документы с недостоверными сведениями.

Отмечается, что в ходе обысков оперативники обнаружили 20 тыс. кубометров лесоматериалов, происхождение которых не установлено.

«По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении четырёх членов преступной группы и ряда неустановленных лиц возбуждено 11 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК России», — добавили в ведомстве.

Ранее Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах.

В ноябре правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

Подробности — в материале RT.