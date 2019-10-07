Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса

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Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что вместе с этим также было возбуждено ещё два уголовных дела о невозврате из Афганистана в Россию более 228 млн рублей, вырученных от экспорта древесины.

«Два преступления связаны с деятельностью двух различных фирм-лесоэкспортёров, осуществлявших свою деятельность в Тайшетском районе Иркутской области. Возбуждены уголовные дела по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Афганистан», — указывается в заявлении.

По данным таможни, обе компании заключили контракты на поставку в Афганистан пиломатериалов хвойных пород, однако руководители и сотрудники одной из фирм при этом ничего не делали, чтобы в Россию поступили более $2,7 млн, вырученных от продажи древесины. Другая же компания не вернула в страну более $958 тыс.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования.

6 июня в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей. 

Подробнее — в материале RT.

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