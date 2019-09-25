Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.

«В первом полугодии 2020 года вам надлежит организовать проведение масштабных проверок в сфере лесопользования. В ходе них дать оценку органам государственной власти по своевременности проведения лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности мероприятий по контролю», — сказал Чайка на совещании, посвящённом состоянию законности в сфере лесопользования.

Особое внимание генпрокурор потребовал обратить на соблюдение порядка и сроков проведения инвентаризации лесов, постановки земель лесного фонда на кадастровый учет.

Чайка также поручил прокурорам выяснить обстоятельства уничтожения лесных насаждений в 2018—2019 годах.

Ранее Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. Он добавил на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, что незаконная вырубка «ведёт к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений».

Также издание «Взгляд» сообщало, что с начала кампании «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» в России высадили более 3,5 млн саженцев и сеянцев.