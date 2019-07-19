Путин призвал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса.

Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что намерен обсудить тему лесопользования на ближайшем заседании Госсовета.

«Сегодня, кстати, неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране», — сказал он.

Вместе с этим он добавил на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, что незаконная вырубка «ведёт к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений».

Ранее Рослесхоз рассказал об ущербе от незаконной вырубки в особо охраняемых зонах в Новгородской области.

В июне сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

В феврале «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз сообщала, что в 2018 году ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.