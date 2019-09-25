ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах

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Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
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«Нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня», — цитирует Буксмана ТАСС.

Так, по его словам, в Хабаровском крае органы дознания не провели проверки по 15 актам лесных пожаров, содержащих признаки ст. 261 УК.

Для исправления ситуации в ГП призвали безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формальной отмены постановления, добиваться возбуждения уголовных дел.

Ранее в Якутии завели дело о халатности из-за лесного пожара, площадь которого в результате необоснованного приостановления работ по тушению увеличилась почти в 500 раз.

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