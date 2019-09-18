В Якутии завели дело о халатности при тушении лесного пожара

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Дело о халатности возбудили в Якутии из-за лесного пожара, площадь которого в результате необоснованного приостановления работ по тушению увеличилась почти в 500 раз.
В Якутии завели дело о халатности при тушении лесного пожара
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, в августе на территории Усть-Янского района произошёл пожар площадью 39 га.

Установлено, что спустя сутки тушить огонь прекратили, при этом естественные преграды, погодные условия и прочие факторы приняты во внимание не были.

Впоследствии площадь возгорания составила более 18 409 га, проинформировали в пресс-службе. Из-за повреждения линии электропередач произошло аварийное отключение электроснабжения села Уянди.

Ведомство направило материалы в следственный орган, по результатам проверки было решено завести уголовное дело.

Летом из-за лесных пожаров в регионе объявляли режим ЧС.

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