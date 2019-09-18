В Якутии завели дело о халатности при тушении лесного пожара
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, в августе на территории Усть-Янского района произошёл пожар площадью 39 га.
Установлено, что спустя сутки тушить огонь прекратили, при этом естественные преграды, погодные условия и прочие факторы приняты во внимание не были.
Впоследствии площадь возгорания составила более 18 409 га, проинформировали в пресс-службе. Из-за повреждения линии электропередач произошло аварийное отключение электроснабжения села Уянди.
Ведомство направило материалы в следственный орган, по результатам проверки было решено завести уголовное дело.
Летом из-за лесных пожаров в регионе объявляли режим ЧС.