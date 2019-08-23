Глава Якутии отменил режим ЧС в регионе

Глава Республики Саха (Якутия) отменил режим чрезвычайной ситуации, объявленный в регионе из-за лесных пожаров.

«Указом главы Республики Саха (Якутия) отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли быть сухие грозы.

К тушению привлекались по десять самолётов и вертолётов Минобороны со специальным оборудованием.

21 августа сообщалось, что в Якутии потушили 217 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона.