Глава Якутии отменил режим ЧС в регионе

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Глава Республики Саха (Якутия) отменил режим чрезвычайной ситуации, объявленный в регионе из-за лесных пожаров.
Глава Якутии отменил режим ЧС в регионе
  • © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

«Указом главы Республики Саха (Якутия) отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по региону. 

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли быть сухие грозы. 

К тушению привлекались по десять самолётов и вертолётов Минобороны со специальным оборудованием. 

21 августа сообщалось, что в Якутии потушили 217 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона. 

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