Глава Якутии отменил режим ЧС в регионе
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«Указом главы Республики Саха (Якутия) отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.
По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли быть сухие грозы.
К тушению привлекались по десять самолётов и вертолётов Минобороны со специальным оборудованием.
21 августа сообщалось, что в Якутии потушили 217 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона.