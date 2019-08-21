В Якутии потушили 217 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона

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В Якутии с начала пожароопасного сезона спасатели потушили 217 лесных пожаров на площади более 8 тыс. га.
В Якутии потушили 217 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
  • © Федеральная Авиалесоохрана

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«С начала пожароопасного периода в республике потушено 217 лесных пожаров на площади более 8 тыс. га. Оперативность тушения в течение первых суток составила свыше 30%, что соответствует нормативным показателям для территории региона», — указывается в заявлении.

Глава региона Айсен Николаев выразил благодарность работникам ФБУ «Авиалесоохрана» за оказанную Якутии помощь в борьбе с огнём, а также органам местного самоуправления и всем тем людям, которые на местах тушат лесные пожары.

Ранее Министерство экологии Якутии сообщило, что, по данным на 21 августа, за прошедшие сутки в республике ликвидировано 34 пожара в зонах обслуживания и контроля.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.

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